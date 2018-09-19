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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 22:03 19.09.2018 - 22:03

Дубай. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад в четверг направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением 17 сентября у сирийских берегов российского самолета Ил-20, сообщают официальные сирийские СМИ.

По их данным, в телеграмме Б.Асад отметил, что причиной катастрофы, по его мнению, стали "заносчивые" действия Израиля.

Также сирийский президент выразил надежду на продолжение совместной с Россией борьбы против терроризма.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент Сирии Башар Асад не звонил президенту России Владимиру Путину после того, как сирийскими ПВО был сбит российский самолет Ил-20. Отвечая на вопрос о том, звонил ли Б.Асад российскому президенту, он сказал: "Нет".

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