Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 16:10

Дубай. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад в четверг заявил, что сирийские власти применят любые законные меры против операции Турции на севере Сирии.

"Мы (Сирия - ИФ) ответим на это (на действия Турции - ИФ) и будем сопротивляться им, какую бы форму они не приняли, где бы то ни было в Сирии, при помощи всех законных средств, которые есть в нашем распоряжении", - приводит ливанское издание "Дейли стар" слова Асада на встрече с советником по нацбезопасности Ирака Фалехом аль-Файядом.

"Дейли стар" отмечает, что это первые публичные заявления Асада на эту тему с того момента, как Дамаск в рамках договоренностей с курдами отправил войска на север Сирии в приграничные с Турцией районы.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.

В конце прошлой недели стало известно, что курдские формирования достигли соглашения с Дамаском. В итоге сирийские правительственные войска выдвинулись на север, чтобы вместе с курдами противостоять действиям ВС Турции. Ряд западных СМИ отмечали, что в переговорном процессе участвовала и Россия.

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