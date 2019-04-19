Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 17:19

Дубай. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад в пятницу встретился со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым, чтобы обсудить повестку дня очередного раунда переговоров в астанинском формате, сообщает агентство САНА.

"Президент Б.Асад и А.Лаврентьев подчеркнули важность дальнейшей координации усилий между двумя странами для решения политического кризиса, а также восстановления стабильности и безопасности на всей территории Сирии", - говорится в сообщении.

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