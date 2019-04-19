Дубай. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад в пятницу встретился со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым, чтобы обсудить повестку дня очередного раунда переговоров в астанинском формате, сообщает агентство САНА.
"Президент Б.Асад и А.Лаврентьев подчеркнули важность дальнейшей координации усилий между двумя странами для решения политического кризиса, а также восстановления стабильности и безопасности на всей территории Сирии", - говорится в сообщении.
Б.Асад указал на необходимость того, чтобы новый раунд переговоров помог преодолеть препятствия, мешающие реализации договоренностей по Идлибу.
А.Лаврентьев со своей стороны выразил уверенность в успешности переговоров в Нур-Султане (бывш. Астана - ИФ).
Очередной раунд переговоров по ситуации в Сирии при участии делегаций из России Ирана и Турции состоится в столице Казахстана 25-26 апреля.
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