Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 17:33

Дубай. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад в пятницу встретился со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым, чтобы обсудить повестку дня очередного раунда переговоров в астанинском формате, сообщает агентство САНА.

"Президент Б.Асад и А.Лаврентьев подчеркнули важность дальнейшей координации усилий между двумя странами для решения политического кризиса, а также восстановления стабильности и безопасности на всей территории Сирии", - говорится в сообщении.

Б.Асад указал на необходимость того, чтобы новый раунд переговоров помог преодолеть препятствия, мешающие реализации договоренностей по Идлибу.

А.Лаврентьев со своей стороны выразил уверенность в успешности переговоров в Нур-Султане (бывш. Астана - ИФ).

Очередной раунд переговоров по ситуации в Сирии при участии делегаций из России Ирана и Турции состоится в столице Казахстана 25-26 апреля.

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