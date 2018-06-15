Асад по случаю праздника Ид аль-Фитр помолился в мечети Тартуса

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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 10:55 15.06.2018 - 10:55

Дубай. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад совершил молитву в мечети Сейиды Хадиджи в провинции Тартус по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр, сообщает в пятницу сирийское агентство САНА. "Вместе с президентом молились министр вакфов (религиозного имущества - ИФ) Мухаммад Абдель-Саттар Ас-Сеид, верховный муфтий Республики Ахмад Бадр-эд-Дин Хассун, губернатор провинции Тартус, ряд депутатов Народного совета, представители духовенства и граждане", - отмечается в сообщении агентства. САНА также сообщает, что "в своей проповеди министр вакфов указал на возвышенное значение данного религиозного праздника, наполняющего души и сердца спокойствием и миром". 1кю аю Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс