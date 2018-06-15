Асад по случаю праздника Ид аль-Фитр помолился в мечети Тартуса
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Дубай. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад совершил молитву в мечети Сейиды Хадиджи в провинции Тартус по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр, сообщает в пятницу сирийское агентство САНА.
"Вместе с президентом молились министр вакфов (религиозного имущества - ИФ) Мухаммад Абдель-Саттар Ас-Сеид, верховный муфтий Республики Ахмад Бадр-эд-Дин Хассун, губернатор провинции Тартус, ряд депутатов Народного совета, представители духовенства и граждане", - отмечается в сообщении агентства.
САНА также сообщает, что "в своей проповеди министр вакфов указал на возвышенное значение данного религиозного праздника, наполняющего души и сердца спокойствием и миром".
1кю аю
Интерфакс