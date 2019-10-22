Дубай. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад побывал на линии фронта в сирийской провинции Идлиб, передает во вторник сирийское информагентство САНА.
В ходе поездки президент провел встречу с военными в поселке Аль-Хабит, отмечает САНА.
Однако не уточняется, когда именно проходил этот визит.
Идлиб в настоящее время - единственная провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под своим контролем мятежники.
В ходе операции сирийских правительственных сил в этом регионе в августе был освобожден город Хан-Шейхун, а также отбиты у мятежников территории на севере соседней провинции Хама.
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