Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 10:45

Дубай. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад побывал на линии фронта в сирийской провинции Идлиб, передает во вторник сирийское информагентство САНА.

В ходе поездки президент провел встречу с военными в поселке Аль-Хабит, отмечает САНА.

Однако не уточняется, когда именно проходил этот визит.

Идлиб в настоящее время - единственная провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под своим контролем мятежники.

В ходе операции сирийских правительственных сил в этом регионе в августе был освобожден город Хан-Шейхун, а также отбиты у мятежников территории на севере соседней провинции Хама.

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