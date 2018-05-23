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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 21:08 23.05.2018 - 21:08

Дубай. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад в среду встретился в Дамаске со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым, сообщает агентство САНА.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в стране и в регионе, а также участие России в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке и в восстановлении Сирии.

"На встрече была подчеркнута важность установления механизмов и реализации результатов последнего Сочинского саммита по продолжению борьбы с терроризмом и расширение участия России в процессе восстановления страны и продвижении политического процесса", - сообщает агентство.

Б.Асад на встрече подчеркнул, что некоторые страны "являются препятствием для любого прогресса в политическом процессе", призвал их прекратить "поддержку терроризма" и перейти к политическому урегулированию.

А.Лаврентьев со своей стороны передал Б.Асаду поздравления президента РФ Владимира Путина в связи с восстановлением контроля правительства над Дамаском и над пригородами сирийской столицы, а также отметил важную роль последней встречи в Сочи для урегулирования ситуации в Сирии.

бф аю ан

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