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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 11:02 14.06.2018 - 11:02

Дубай. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад считает, что поднимать вопрос о выводе подразделений "Хезболлы" с территории Сирии преждевременно.

"Борьба (с терроризмом - ИФ) еще продолжается... "Хезболла" - это ключевой элемент этой борьбы, она будет долгой, и потребность в присутствии вооруженных сил сохранится еще на долгое время", - заявил сирийский президент в интервью иранскому телеканалу "Аль-Алям".

Б.Асад подчеркнул, что "когда придет время, когда "Хезболла", Иран и другие (партнеры Сирии - ИФ) решат, что победа над терроризмом достигнута, они скажут, что хотят вернуться домой".

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