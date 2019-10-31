Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 20:31

Дубай. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад выразил сомнения в том, что американская операция по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади действительно имела место.

"Мы даже не знаем, произошла ли в самом деле операция или нет", - заявил президент в интервью сирийскому телевидению.

Он отметил, что сирийское правительство не имело никакого отношения к этим действиям США.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. Американский лидер заявил, что благодарен РФ, Сирии, Турции, Ираку за помощь при подготовке к спецоперации по ликвидации главаря ИГ. Также Трамп поблагодарил сирийских курдов в воскресенье за их роль в операции.

В четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си сообщала со ссылкой на подконтрольные боевикам каналы информации, что группировка ИГ признала уничтожение аль-Багдади.

1аю ав

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