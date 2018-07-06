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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 5:55 06.07.2018 - 05:55

Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Лидер запрещённой в России секты "Аум синрике" Секу Асахара и шесть его сподвижников были казнены в пятницу, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на свои источники.

По его данным, приговор был приведён в исполнение в Токио.

Секу Асахара (настоящее имя - Тидзуо Мацумото) было 63 года, шестерым его казненным сподвижникам: Йошихиро Иноуэ - 48 лет, Киёхида Хаякава - 68 лет, Томомаса Накагава - 55 лет; Сеичи Эндо - 58 лет; Масами Цучия - 53 года, Томомицу Ниими - 54 года.

"Аум синрике" причислена к числу террористических организаций и запрещена в России.

гс

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