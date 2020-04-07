Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 5:06

Токио. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран АСЕАН планируют провести телеконференцию по борьбе с распространением COVID-19 на следующей неделе, сообщает The Mainichi со ссылкой на дипломатические источники.

По данным собеседника издания телеконференция, вероятнее всего, пройдет 14 апреля. Отмечается, что в ней также могут принять участие премьер-министр Госсовета Китая Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Ожидается, что участники обменяются мнениями о том, как обуздать вирусную эпидемию, провести профилактические мероприятия и лечить инфицированных пациентов.

Издание напоминает, что в прошлом месяце Вьетнам, который в этом году председательствует в АСЕАН, сообщил членам ассоциации, что саммит лидеров, будет перенесен с апреля на конец июня.

АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, в состав которой входят Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Сингапур, Камбоджа, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Бруней.

1вз бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!