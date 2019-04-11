Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 16:13

***По этому делу ему может грозить до года тюрьмы

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - В Вестминстерском магистральном суде в четверг признали основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа виновным в неявке в суд в 2012 году, сообщают британские СМИ.

Судья Майкл Сноу пояснил, что речь идет о серьезном нарушении закона. Не прибыв на слушания, Дж.Ассанж нарушил условия освобождения под залог. Теперь британским судебным властям предстоит определить, какое наказание следует вынести Дж.Ассанжу.

Это дело передано в коронный суд, который и вынесет приговор. Максимальный срок, который может грозить Дж.Ассанжу по этому делу, составляет один год тюремного заключения.

Дж.Ассанж остается под стражей. В следующий раз он предстанет перед судом 2 мая, однако это будет заседание по вопросу его экстрадиции. Дата следующего заседания по делу о неявке Дж.Ассанжа в суд будет объявлена позже.

В настоящее время судебное заседание завершено. Когда Дж.Ассанж покидал зал суда, он помахал участникам заседания.

Ранее в четверг Дж.Ассанжа задержали в посольстве Эквадора, после того как власти этой страны решили отменить решение о предоставлении ему убежища.

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