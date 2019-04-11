Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 13:28

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Мать арестованного основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Кристин Ассанж в четверг заявила, что он, по-видимому, предстанет перед британским судом в течение следующих суток.

"Я только что говорила с одним из адвокатов Джулиана. Джулиан, по всей видимости, предстанет перед магистратским судом Великобритании в течение 24 часов. Великобритания, скорее всего, будет добиваться максимального срока тюремного заключения в 12 месяцев", - написала она в четверг в своем аккаунте в Twitter.

"Мы, как всегда, сосредотачиваемся на том, чтобы остановить экстрадицию в США! Так что давайте начнем", - добавила она.

Ранее стало известно, что полиция Лондона арестовала Дж.Ассанжа.

"Сегодня 11 апреля офицеры полиции Лондона арестовали Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистральным судом 29 июня 2012 года", - говорилось в заявлении.

1кю аю

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