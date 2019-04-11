Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Мать арестованного основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Кристин Ассанж в четверг заявила, что он, по-видимому, предстанет перед британским судом в течение следующих суток.
"Я только что говорила с одним из адвокатов Джулиана. Джулиан, по всей видимости, предстанет перед магистратским судом Великобритании в течение 24 часов. Великобритания, скорее всего, будет добиваться максимального срока тюремного заключения в 12 месяцев", - написала она в четверг в своем аккаунте в Twitter.
"Мы, как всегда, сосредотачиваемся на том, чтобы остановить экстрадицию в США! Так что давайте начнем", - добавила она.
Ранее стало известно, что полиция Лондона арестовала Дж.Ассанжа.
"Сегодня 11 апреля офицеры полиции Лондона арестовали Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистральным судом 29 июня 2012 года", - говорилось в заявлении.
1кю аю