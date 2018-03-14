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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 16:38 14.03.2018 - 16:38

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж счел предсказуемыми последние действия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй против России после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Публично заявленный ответ Мэй, к сожалению, совершенно предсказуемый", - написал он на своей странице в "Твиттере".

При этом, по его мнению, неспособность британских властей выслать в нынешней ситуации российского посла Александра Яковенко можно считать проявлением "слабости", вызванной либо неуверенностью в том, что российские власти действительно стояли за отравлением С.Скрипаля, либо необходимостью поддерживать контакт с послом.

Ранее Дж.Ассанж также заявил, что Т.Мэй находится в "сложном положении", поскольку если Россия "сознательно стояла за предполагаемой атакой с использованием нервнопаралитического вещества" на С.Скрипаля и его дочь Юлию, то эта атака "вероятно, была проведена, чтобы спровоцировать ответ Великобритании, шаги по которому Россия уже продумала".

"Только очень креативный ответ может позволить избежать такой ловушки", - отметил Дж.Ассанж.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

12 марта Т.Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери.

В среду, выступая в парламенте Т.Мэй, заявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов, работающих, по ее словам, на разведку. Великобритания заморозит российские государственные активы в случае, если будет доказано их использование против безопасности Соединенного Королевства, добавила премьер. Также Т.Мэй заявила, что против России может быть принят "ряд секретных мер".

Дж.Ассанж с 2012 года проживает в посольстве Эквадора в Лондоне. Несмотря на то, что в прокуратуре Швеции решили отказаться от расследования дела, в рамках которого Дж.Ассанж обвинялся в изнасиловании, британская полиция подтвердила готовность арестовать основателя WikiLeaks в случае его выхода за пределы посольства.

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