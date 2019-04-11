Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 16:32

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Эквадор лишил Джулиана Ассанжа убежища так как он нарушал согласованные с ним властями правила, цитирует канал Sky News заявление посла Эквадора в Лондоне Хаиме Марчана.

"Причина, по которой Эквадор отозвал право на убежище, заключается в том, что господин Ассанж неоднократно нарушал свои обязательства в рамках договора о получении убежища", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что в течение почти семи лет, пока Дж.Ассанж жил в посольстве, со стороны Эквадора все его права соблюдались. Также, подчеркнул он, Эквадор соблюдал все процедуры по предоставлению убежища в соответствии с нормами международного права.

"Те долгие годы, что он провел в посольстве под защитой правительства Эквадора, свидетельствуют о том, что Эквадор выполняет обязательства по предоставлению права на убежище перед человеком, которому это убежище было дано", - отмечается в нем.

Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией. Одной из причин ареста стал запрос США об экстрадиции Дж.Ассанжа.

Минюст США в четверг опубликовал обвинения в отношении Дж.Ассанжа в том, что он вступил в сговор с бывшим информатором основанного Дж.Ассанжем сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, чтобы взломать пароль на компьютерах Пентагона. В США Дж.Ассанжу теперь грозит до пяти лет тюремного заключения.

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