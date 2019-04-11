Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 17:24

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж намерен противостоять попытке экстрадировать его в США, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на адвоката Дж.Ассанжа.

Адвокат также отметила, что арест Дж.Ассанжа в Лондоне создает опасный прецедент для американских журналистов. По данным телеканала NBC, она также рассказала, что защита требует медицинской помощи для Дж.Ассанжа после продолжительного проживания в посольстве Эквадора, где у него, в частности, не было возможности выйти на улицу.

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