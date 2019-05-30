Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 11:32

Лондон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Следующие слушания в Лондоне по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США назначены на 12 июня, сообщают западные СМИ.

Изначально судебное заседание по этому делу было запланировано на четверг. Ожидалось, что в нем примет участие сам Ассанж по видеосвязи. Однако адвокат подзащитного сообщил в суде, что состояние здоровья его подзащитного не позволяет ему участвовать в слушаниях, даже посредством видеотрансляции.

Ранее сообщалось, что основателя WikiLeaks перевели в больничное отделение тюрьмы Белмарш.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Великобритании. В начале месяца его приговорили к 50 неделям за нарушение условий освобождения под залог.

В то же время прокуратура Швеции приняла решение возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks по делу об изнасиловании. Предварительное расследование было прекращено в мае 2017 года.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет. Власти Эквадора также разрешили забрать личные вещи Ассанжа.

Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по еще 17 пунктам.

Все новые обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США. Такой шаг минюста США может привести к существенно более суровому наказанию Ассанжа в случае его экстрадиции из Великобритании.

По каждому из пунктов ему грозит по 10 лет тюрьмы. А с учетом выдвинутых ранее обвинений, Ассанжа в худшем для него случае могут приговорить, в общей сложности, к 175 годам тюремного заключения.

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