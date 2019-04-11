Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 15:44

*** Он не признал себя виновным в неявке в суд в 2012 году

(расширенная версия)

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в четверг предстал перед судом в Лондоне, сообщает британское телевидение.

По словам очевидцев, Дж.Ассанж пришел в зал суда с книгой. После начала заседания он спокойно начал отвечать на вопросы.

По информации британского телевидения, в суде Дж.Ассанжу сообщили, что один из пунктов обвинения касается того, что он отказался явиться в суд 29 июня 2012 года. Однако обвиняемый заявил, что не признает свою вину в этом.

Судебное заседание проходит в Вестминстерском магистратском суде. По данным западных СМИ, этот суд специализируется на рассмотрение дел, в частности, связанных с экстрадицией.

Ранее в четверг Дж.Ассанжа задержали в посольстве Эквадора, после того как власти этой страны решили отменить решение о предоставлении ему убежища.

Дж.Ассанж - австралийский и эквадорский журналист - получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году и, таким образом, находился там в течение семи лет. Он не мог покинуть его территорию, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!