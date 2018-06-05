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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 7:32 05.06.2018 - 07:32

Астана. 5 июня. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Переговоры в Астане по урегулированию конфликта в Сирии способствуют его разрешению, заявил заместитель специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Эзельдин Рамзи.

"Безусловно, Астана будет продолжать играть важную роль в вопросах деэскалации, разминирования, освобождения заложников. Нужно двигаться вперед. Если мы не сможем разрешить все эти сложности, существующие в процессе, то мы не сможем продвинуться дальше. Поэтому все усилия Казахстана очень важны, они поддерживают усилия ООН", - сказал Э.Рамзи, выступая во вторник на международной конференции "Астана - город мира".

"Астана укрепляет Женевский процесс и прогресс Женевского процесса. Спасибо Астане за все усилия, астанинский процесс позволяет Женевскому процессу продолжаться. Мы будем при вашей поддержке двигаться дальше", - добавил он.

ав

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