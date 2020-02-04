Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 10:34

Стамбул. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Астанинские и сочинские соглашения по Сирии пока что действуют, но по их реализации нанесен сильный удар, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в Анкаре.

"Астанинский и Сочинский процессы пока еще не сошли на нет, однако серьезно подорваны", - приводит слова министра агентство "Анадолу".

В то же время Чавушоглу отказался принять точку зрения Москвы, что Дамаск может действовать независимо - без российского влияния.

"Анкара считает неверными утверждения Москвы о том, что российская сторона не в силах полностью контролировать действия режима (сирийского президента - ИФ) Башара Асада", - цитирует агентство слова главы МИД.

Министр также затронул вопрос с переброской турецких сил в провинцию Идлиб и заверил, что речь идет об укреплении наблюдательных постов Турции в этом районе.

Он упомянул также столкновения, произошедшие накануне между турецкими и сирийскими силами. Чавушоглу сказал, что "Турция вместе с Россией, добивается конца этих конфликтов, как это было в Астане и Сочи", однако Анкара не потерпит атак против своих сил и будем давать им отпор и впредь.

Ранее турецкие власти сообщили, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Затем турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе составило восемь человек - пять военных и три мирных жителя.

В свою очередь Акар отмечал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел "нейтрализовали" 76 сирийских солдат.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, в свою очередь, сообщили, что турецкая авиация не нарушала воздушное пространство Сирии, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют военные РФ.

"Воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", - сказали в Центре журналистам.

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