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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 13:50 11.10.2018 - 13:50

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Астронавта Ника Хейга и космонавта Алексея Овчинина в настоящее время вертолетами перевозят на "Байконур" с места посадки спускаемого корабля "Союз МС-10", сообщило НАСА.

По данным американского ведомства, члены экипажа "находятся в хорошем состоянии" после безопасной посадки.

Ранее в "Твиттере" глава НАСА Джим Брайденстайн написал, что астронавт Н.Хейг и космонавт А.Овчинин находятся в хорошем состоянии после аварийного пуска "Союза МС-10".

"Я благодарен, что они в безопасности. Будет проведено тщательное расследование причин этого инцидента", - отметил Дж.Брайденстайн.

Согласно распространенному в четверг заявлению НАСА, экипаж "Союза МС-10" будет перевезен в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке под Москвой.

В нем подчеркивается, что глава НАСА и его команда, находящиеся на Байконуре, "внимательно следят за развитием ситуации".

"НАСА тесно взаимодействует с "Роскосмосом" в обеспечении безопасного возвращения экипажа", - говорится в документе.

В заявлении отмечается, два члена экипажа "Союза МС-10" - А.Овчинин и Н.Хейг были извлечены из спускаемого аппарата и находятся в хорошем состоянии.

1нв вш

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