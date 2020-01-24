Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 22:00

Вашингтон. 25 января. ИНТЕРФАКС - Астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган в субботу выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для завершения ремонта ее магнитного альфа-спектрометра, сообщает NASA.

Выход в космический вакуум, который продлится около шести с половиной часов, планируется начать в 06:50 по времени Восточного побережья США (14:50 МСК).

В ходе предыдущих трех выходов в открытый космос в конце прошлого года на спектрометре был установлен новый блок системы охлаждения (UTTPS) взамен вышедшего из строя. Теперь астронавтам предстоит проверить соединения блока на предмет наличия утечек охлаждающего углекислого газа.

Магнитный альфа-спектрометр (AMS-02), доставленный на МКС в мае 2011 года и установленный на ферме станции, предназначен для регистрации космических частиц и измерения их электрических зарядов в поисках антиматерии и тёмной материи. Он призван приблизить человечество к пониманию происхождения Вселенной.

Три года назад на спектрометре начали отказывать насосы его системы охлаждения. В этой связи на МКС с последними тремя грузовыми кораблями были доставлены оборудование, запчасти и специально спроектированные инструменты, в том числе для резки металлических листов, трубок и креплений.

Ремонт прибора никогда не предполагалось проводить на орбите из-за особой сложности работ. Если астронавтам удастся восстановить работу спектрометра, то он сможет проводить исследования, по меньшей мере, до 2024 года.

Это будет уже девятый выход нынешнего экипажа МКС в открытый космос. Как сообщалось, в январе нынешнего года дуэт женщин-астронавтов NASA Джессики Меир и Кристины Кук провел два выхода в открытый космос, в ходе которых были успешно завершены работы по модернизации энергосистемы станции.

Меир и Кук демонтировали устаревшие никель-водородные аккумуляторы, установив вместо них более мощные литий-ионные на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года. Монтаж новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, позволит значительно улучшить энергоснабжение МКС.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Пармитано.

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