Вашингтон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган в понедельник в очередной раз вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для продолжения ремонта ее магнитного альфа-спектрометра, сообщило NASA.

Это уже их третий выход за борт МКС в этих целях. Он начался в 6:31 по восточному времени США (14:31 мск) и продлится около шести часов.

Как отмечают в NASA, астронавтам предстоит продолжить уникальную операцию по ремонту прибора, на котором вышел из строя блок системы охлаждения. Для завершения операции планируется провести еще один из четырех выходов в космос.

Магнитный альфа-спектрометр (AMS-02), доставленный на МКС в мае 2011 года и установленный на ферме станции, предназначен для регистрации космических частиц и измерения их электрических зарядов в поисках антиматерии и тёмной материи. Он призван приблизить человечество к пониманию происхождения Вселенной. Ремонт прибора никогда не предполагалось проводить на орбите из-за особой сложности работ.

В ходе очередного этапа ремонтных работ астронавтам предстоит установить новую систему охлаждения - UTTPS, доставленную на МКС американским грузовым кораблем Cygnus, и подсоединить к ней восемь металлических трубок, которые они ранее отрезали от вышедшего из строя блока. Кроме того, они подключат к системе кабели электропитания и управления.

"Лука и я совершим наш третий выход в открытый космос для ремонта спектрометра. Первые два были весьма сложными. Но этот выход будет самым важным. Нам предстоит установить новую охлаждающую насосную систему, подсоединить к ней старые трубки. Такого в открытом космосе еще никогда не делалось!" - написал в твиттере МКС Морган.

В ходе первых двух выходов (15 и 22 ноября) Пармитано и Морган сняли защитный экран спектрометра, часть его термозащитного покрытия, проложили новую линию электроснабжения, установили крепление для установки новой системы охлаждения, а также отрезали восемь металлических трубок, идущих от вышедшего из строя блока к спектрометру.

Еще один выход в открытый космос астронавты совершат для проверки трубок на предмет наличия утечек.

Три года назад на спектрометре начали отказывать насосы системы охлаждения спектрометра. В настоящее время из четырех насосов действует только один. Для ремонта на МКС с последними тремя грузовыми кораблями были доставлены специально спроектированные инструменты, в том числе для резки металлических листов, трубок и креплений, а также необходимые запчасти и оборудование.

Как отмечают в NASA, во время работ используются методы ремонта, в том числе обрезка и повторное соединение охлаждающих трубок, которые никогда ранее не выполнялись в ходе выходов в открытый космос.

Если астронавтам удастся восстановить работу спектрометра, то он сможет проводить исследования, по меньшей мере, до 2024 года.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.

1нв ав

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