Этот контент был опубликован 25 января 2020 г. 19:29

Вашингтон. 25 января. ИНТЕРФАКС - Астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган в субботу в ходе выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) завершили работы по ремонту ее магнитного альфа-спектрометра, сообщило NASA.

Выход в космический вакуум, который продлился более шести часов, начался 07:04 по времени Восточного побережья США (15:04 мск).

"Лука и Эндрю завершили работы по ремонту магнитного альфа-спектрометра", - сообщило NASA.

В ходе предыдущих трех выходов в открытый космос в конце прошлого года на спектрометре был установлен новый блок системы охлаждения (UTTPS) взамен вышедшего из строя. В рамках нынешних работ астронавты провели проверку соединения блока на предмет наличия утечек охлаждающего углекислого газа, а также очистили стекла камеры высокого разрешения.

Магнитный альфа-спектрометр (AMS-02), доставленный на МКС в мае 2011 года и установленный на ферме станции, предназначен для регистрации космических частиц и измерения их электрических зарядов в поисках антиматерии и тёмной материи. Он призван приблизить человечество к пониманию происхождения Вселенной.

Три года назад на спектрометре начали отказывать насосы его системы охлаждения. В этой связи на МКС с последними тремя грузовыми кораблями были доставлены оборудование, запчасти и специально спроектированные инструменты, в том числе для резки металлических листов, трубок и креплений.

Ремонт прибора никогда не предполагалось проводить на орбите из-за особой сложности работ. Если астронавтам удастся восстановить работу спектрометра, то он сможет проводить исследования, по меньшей мере, до 2024 года.

1нв бм

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