Этот контент был опубликован 6 октября 2019 г. 20:36

Вашингтон. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Американские астронавты Кристина Кох и Эндрю Морган в воскресенье завершили многочасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), в ходе которого они заменили аккумуляторы для ее солнечных панелей, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Это 219-й выход в космос за всю истории станции. В ходе 6,5-часового выхода в космос, начавшегося в 14:39 мск, они заменили два старых никель-водородных аккумулятора на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Шесть новых аккумуляторов, каждый весом 194 кг, были доставлены на станцию 28 сентября японским грузовым кораблем HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). Перед началом операции аккумуляторы были извлечены из "грузовика" и подведены к месту монтажных работ с помощью дистанционной руки-манипулятора станции Canadarm-2.

В октябре планируется осуществить еще четыре выхода в открытый космос, чтобы продолжить замену аккумуляторов на ферме станции. Еще пять выходов в космос в предстоящие месяцы запланированы для ремонта установленного на поверхности МКС альфа-магнитного спектрометра.

Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года, когда в ходе двух выходов в космос астронавты установили первые шесть таких аккумуляторов. Замена аккумуляторов продолжилась в текущем году в ходе трех выходов астронавтов в открытый космос.

Отработанные аккумуляторные блоки в дальнейшем будут с помощью механической руки-манипулятора МКС Canadarm-2 перенесены на японский грузовой корабль, который при схождении с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.

После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.

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