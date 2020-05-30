Этот контент был опубликован 30 мая 2020 г. 18:42

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Американские астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, которым в субботу, возможно, предстоит отправиться в испытательный полет на орбиту на новом космическом корабле Crew Dragon компании SpaceХ, прибыли на стартовый комплекс на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, сообщило NASA.

Астронавты подъехали на электромобилях Tesla к историческому стартовому комплексу 39А, с которого в прошлом на Луну стартовали корабли "Аполлон", и направились на посадку в капсулу экипажа корабля.

Как сообщалось, 27 мая за 15 минут до старта корабля, когда астронавты уже находились на своих местах в корабле и был закрыт люк, запуск был отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Планируется, что запуск корабля Crew Dragon в субботу будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск).

Crew Dragon, на котором отправятся в испытательный полет астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, станет первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

Пуск осуществляется в рамках контракта между NASA и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов астронавтов к МКС.

Нынешняя миссия Crew Dragon является последним крупным испытанием корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на МКС. В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

С 2011 года астронавты NASA доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платит России. В частности, в мае NASA договорилось с Роскосмосом о покупке за $90,2 млн одного места на "Союзе", который в октябре стартует к МКС.

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