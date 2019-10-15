Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Американские астронавты в среду совершат очередной выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для продолжения операции по замене старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Ожидается, что выход астронавтов Эндрю Моргана и Джессики Меир продлится около 6,5 часов.
Это будет уже третье путешествие американских астронавтов за пределы МКС за последние десять дней.
Два предыдущих выхода для обновления энергетической системы МКС - 6 и 11 октября совершили Эндрю Морган и Кристина Кук. Первый их выход продолжался 7 часов 1 минуту, второй - 6 часов 45 минут.
Как сообщалось, шесть новых аккумуляторов, каждый весом 194 кг, были доставлены на станцию 28 сентября японским грузовым кораблем HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). Перед началом операции аккумуляторы были извлечены из "грузовика" и подведены к месту монтажных работ с помощью дистанционной руки-манипулятора станции Canadarm-2.
В октябре американским астронавтам предстоит осуществить еще два плановых выхода в открытый космос - 21 и 26 октября, чтобы завершить замену аккумуляторов на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.
Кроме того, еще пять выходов в ноябре и декабре запланированы для ремонта установленного на поверхности МКС альфа-магнитного спектрометра.
Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года, когда в ходе двух выходов в космос астронавты установили первые шесть новых аккумуляторов. Их замена продолжилась в текущем году.
Отработанные аккумуляторные блоки в дальнейшем будут с помощью механической руки-манипулятора МКС Canadarm-2 перенесены на японский грузовой корабль, который при схождении с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.
После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.
1нв ри