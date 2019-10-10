Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 23:16

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Американские астронавты в пятницу совершат очередной выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для продолжения операции по замене старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ожидается, что выход астронавтов Эндрю Моргана и Кристины Кох продлится около 6,5 часов. Это будет их уже второе путешествие за пределы МКС за последнюю неделю.

Как сообщало NASA, 6 октября эта пара американских астронавтов в ходе работ по модернизации системы энергоснабжения МКС провела в открытом космосе семь часов. Они заменили два старых аккумулятора на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Шесть новых аккумуляторов, каждый весом 194 кг, были доставлены на станцию 28 сентября японским грузовым кораблем HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). Перед началом операции аккумуляторы были извлечены из "грузовика" и подведены к месту монтажных работ с помощью дистанционной руки-манипулятора станции Canadarm-2.

В октябре планируется осуществить еще три из пяти запланированных выходов американских астронавтов в открытый космос, чтобы завершить замену аккумуляторов на ферме станции. Кроме того, еще пять выходов в ноябре и декабре запланированы для ремонта установленного на поверхности МКС альфа-магнитного спектрометра.

Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года, когда в ходе двух выходов в космос астронавты установили первые шесть таких аккумуляторов. Замена аккумуляторов продолжилась в текущем году в ходе трех выходов астронавтов в открытый космос.

Отработанные аккумуляторные блоки в дальнейшем будут с помощью механической руки-манипулятора МКС Canadarm-2 перенесены на японский грузовой корабль, который при схождении с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.

После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.

Нынешний выход в открытый космос станет 220-м за всю истории станции.

1нв ют

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!