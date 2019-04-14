Этот контент был опубликован 14 апреля 2019 г. 16:20

(дополненная версия сообщения от 15:10 мск, изменен заголовок, добавлены 3-5 абзацы)

Дубай. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар встретились в воскресенье для переговоров, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

Темой встречи стала ситуация в Ливии.

Позднее администрация президента Египта обнародовала заявление, в котором подтвердила встречу А.Ф.ас-Сиси и Х.Хафтара и сообщила, что речь на переговорах шла о развитие событий в Ливии.

"Президент подтвердил поддержку Египтом усилий по борьбе с терроризмом и боевиками-экстремистами с целью добиться безопасности и стабильности для граждан Ливии на всей территории этой страны", - говорилось в заявлении.

В свою очередь западные СМИ напоминают, что власти Египта помогают ЛНА вооружением и финансированием, поскольку рассматривают ЛНА в качестве заслона от исламских боевиков на территории Ливии.

4 апреля командующий ЛНА Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.

1аю пч

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