Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 18:05

Нью-Йорк. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии 14 сентября может перерасти в масштабное региональное противостояние, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Вооруженная эскалация грозит дальнейшему осложнению поискам мирного решения по Йеменской проблеме, а также несет в себе угрозу перерастания в масштабное региональное противостояние", - сказал Небензя в понедельник, выступая на заседании СБ ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что Россия "призывает все стороны проявлять сдержанность и не допускать "подобных опасных инцидентов в будущем".

1лм 1йэ ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!