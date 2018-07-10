Атака террористов в Сирии привела к гибели восьми бойцов сирийской армии и вооруженной оппозиции
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Дубай. 10 июля. ИНТЕРФАКС - В результате атаки террористов в сирийской провинции Даръа погибли восемь человек, среди них военные сирийской армии и оппозиционные бойцы, сообщают во вторник западные СМИ.
Контактирующие с оппозицией очевидцы рассказали, что инцидент произошел в населенном пункте Заизун. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ.
Террористы, по данным наблюдателей, террористы подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль.
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Интерфакс