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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 19:37 10.07.2018 - 19:37

Дубай. 10 июля. ИНТЕРФАКС - В результате атаки террористов в сирийской провинции Даръа погибли восемь человек, среди них военные сирийской армии и оппозиционные бойцы, сообщают во вторник западные СМИ.

Контактирующие с оппозицией очевидцы рассказали, что инцидент произошел в населенном пункте Заизун. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ.

Террористы, по данным наблюдателей, террористы подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль.

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