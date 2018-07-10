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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 21:09 10.07.2018 - 21:09

(обновленная версия сообщения от 20:37 мск, меняется число погибших)

Дубай. 10 июля. ИНТЕРФАКС - В результате атаки террористов в сирийской провинции Деръа погибли 14 человек, среди них военные сирийской армии и оппозиционные бойцы, сообщают во вторник западные СМИ.

Ранее сообщалось о восьми погибших. Согласно одной из версий, погибли военные сирийской армии, а также бойцы поддерживающих их сил.

Контактирующие с оппозицией очевидцы рассказали, что инцидент произошел в населенном пункте Заизун. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ.

Террористы, по данным наблюдателей, подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль.

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