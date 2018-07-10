Атака террористов в Сирии привела к гибели 14 бойцов сирийской армии и вооруженной оппозиции
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(обновленная версия сообщения от 20:37 мск, меняется число погибших)
Дубай. 10 июля. ИНТЕРФАКС - В результате атаки террористов в сирийской провинции Деръа погибли 14 человек, среди них военные сирийской армии и оппозиционные бойцы, сообщают во вторник западные СМИ.
Ранее сообщалось о восьми погибших. Согласно одной из версий, погибли военные сирийской армии, а также бойцы поддерживающих их сил.
Контактирующие с оппозицией очевидцы рассказали, что инцидент произошел в населенном пункте Заизун. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ.
Террористы, по данным наблюдателей, подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль.
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Интерфакс