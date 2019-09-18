Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 10:08

Эр-Рияд. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Атаки дронов на крупные нефтяные объекты в Саудовской Аравии имеют нулевое влияние на выручку госкомпании Saudi Aramco, заявил министр финансов страны Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан.

Он заявил в интервью агентство Bloomberg, что они также не повлияли на экономику Саудовской Аравии.

По его словам, нет никаких изменений относительно планов размещения долговых обязательств страны.

Также министр отметил, что Саудовская Аравия по-прежнему рассматривает вторичный рынок для IPO Saudi Aramco.

Ранее западные СМИ сообщали, что компания может провести первую часть IPO на местной бирже в два этапа, продав 1% акций в Эр-Рияде в 2019 году и еще 1% - в 2020 году. Следующей стадией станет листинг на одной из международных бирж, среди возможных вариантов - Лондон, Нью-Йорк, Гонконг и Токио. Всего Saudi Aramco планирует разместить на биржах порядка 5% своих акций.

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