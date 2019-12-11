Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 10:30

Нур-Султан. 11 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Страны-гаранты режима перемирия в Сирии (РФ, Турция, Иран) осуждают атаки Израиля, считая, что они подрывают суверенитет страны и угрожают безопасности в регионе.

"Осудили продолжающиеся атаки Израиля, нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающее суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожающее стабильности и безопасности в регионе", - говорится в совместном заявлении стран-гарантов по итогам 14-й встречи в "астанинском формате".

вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!