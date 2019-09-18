Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 18:58

Дубай. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Актом войны назвал в среду госсекретарь США Майк Помпео атаки на объекты саудовского нефтепрома.

"По счастью, никто из американцев не погиб в этой атаке, но это может случиться каждый раз, когда происходит акт войны такого рода", - сказал он журналистам, сопровождающим его в поездке в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США прибыл в саудовский город Джидду.

Ожидается, что он проведет встречу с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и обсудит с ним недавние атаки на объекты саудовской нефтяной компании Aramco.

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