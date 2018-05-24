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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 2:01 24.05.2018 - 02:01

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Атакуя "Северный поток-2", Вашингтон навязывает Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ, говорится в ответе пресс-службы Посольства России в США на просьбы СМИ прокомментировать высказывания американского госсекретаря Майка Помпео против строительства трубопровода.

"Атакуя "Северный поток - 2", Вашингтон навязывает Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ. Геополитика опять самым откровенным образом вмешивается в экономику, дискредитирует лозунги о диверсификации поставок", - говорится в тексте, размещенном в четверг в "Фейсбуке" диппредставительства.

Комментируя высказывания госсекретаря США М.Помпео в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса о том, что Соединенные Штаты выступают против строительства трубопровода "Северный поток - 2", пресс-служба Посольства РФ напомнила, что "кумир нынешних республиканцев - Р.Рейган - также выступал против строительства советского газопровода в Германию в начале 80-х гг".

"Его администрация вводила санкции против тех компаний, которые участвовали в этом проекте. Обоснование было тем же - не дать России усилить влияние на европейских союзников США. Сегодня мы в этом смысле как будто вернулись на 35 лет назад. Та же риторика, те же средства. Только теперь администрация защищает тот газопровод, поскольку он был построен через Украину", - говорится в ответе на просьбу СМИ.

Однако, напомнили в посольстве России, Рональду Рейгану (40-му президенту США - ИФ) хватило мудрости отменить свои санкции через пару лет в виду их полной бессмысленности. "Надеемся, нынешняя администрация сделает выводы из истории раньше", - говорится в "Фейсбуке" диппредставительства РФ.

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