Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 12:34

Стамбул. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Ударная атомная подводная лодка ВМС США USS Florida (SSGN 728)("Флорида") вышла на патрулирование в акваторию Эгейского моря, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

Florida оснащена 154 крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк"), имеющими дальность действия 1,6 тыс. км. Она является одной из четырех американских субмарин класса Ohio ("Огайо"), которые были переоборудованы из стратегических атомных ракетных подлодок для несения крылатых ракет.

Радиус действия крылатых ракет подлодки из позиционного района в Эгейском море охватывает всю территорию Крыма, Керченский пролив и побережье Краснодарского края.

Кратковременный сигал автоматической идентификационной системы AIS с подлодки был зафиксирован при ее вхождении в надводном положении в Эгейское море через пролив между греческими островами Андикитира и Крит.

Ранее 6-й оперативный флот ВМС США официально сообщил, что подводная лодка Florida, находившаяся для смены экипажа на базе Суда-Бэй на Крите, вышла на патрулирование в Средиземное море.

Весной 2018 года фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", находившийся в составе российской эскадры в Средиземном море, отследил и взял на сопровождение американскую подлодку Florida. По сообщению Главкомата ВМФ РФ, преследование произошло в апреле и длилось более двух часов. Все это время "Адмирал Эссен" держал американскую подводную лодку на прицеле.

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