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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 11:36 02.10.2018 - 11:36

Лондон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Находящийся на патрулировании в Северной Атлантике атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" в субботу зайдет с визитом в британский порт Госпорт, сообщили местные СМИ.

Ожидается, что американский авианосец пробудет в этом порту, расположенном на юге Англии, до 10 октября.

По данным информационной службы Военно-морского института США, в настоящее время авианосец вместе боевыми кораблями 8-й авианосной ударной группы американских ВМС находится в акватории Северного моря. Туда он пришел после завершения патрулирования в Северной Атлантике в районе Исландии.

Наблюдатели не исключают, что американский авианосец после визита в Великобританию может пойти в Средиземное море, где сейчас уже находятся некоторые из боевых кораблей, входящих в состав авианосной ударной группы "Гарри Трумэна".

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