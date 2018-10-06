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Этот контент был опубликован 6 октября 2018 г. 12:23 06.10.2018 - 12:23

Лондон. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Находившийся на патрулировании в Северной Атлантике атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" в субботу прибыл с визитом в Великобританию, сообщили местные СМИ.

"Гарри Трумэн" встал на якорь в заливе Стокс-бэй вблизи города Портсмут, расположенного на юге Англии.

Ожидается, что американский авианосец пробудет в Великобритании до 10 октября.

По данным ВМС США, до прихода в Великобританию авианосец вместе боевыми кораблями 8-й авианосной ударной группы американских ВМС находился в акватории Северного моря. Туда он пришел после завершения патрулирования в Северной Атлантике в районе Исландии.

Наблюдатели не исключают, что американский авианосец после завершения визита может направиться либо в Средиземное море, где сейчас уже находятся некоторые из боевых кораблей, входящих в состав авианосной ударной группы "Гарри Трумэна", либо к берегам Норвегии, где в конце октября начнутся крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец") c участием ВМС, ВВС и сухопутных войск стран-членов альянса.

1нв бп

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