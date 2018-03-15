Афганец бежал из плена талибов, убив семь боевиков и ранив еще около 20
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Кабул. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Находившийся в плену у талибов на юго-востоке Афганистана мужчина убил семь боевиков и смог бежать, сообщили в четверг местные СМИ со ссылкой на заместителя начальника полиции провинции Пактика Абдул Рауфа Масуда.
По словам офицера, брат командира местной полиции Дурай Хана - Аваль Хан, находившийся в плену, смог выхватить у боевиков автомат и открыл по ним огонь. В результате было убито семь боевиков, еще 18 ранено.
А.Хану удалось бежать из плена на автомашине талибов.
Сообщается, что инцидент произошел накануне ночью на территории уезда Гомаль.
ав
Интерфакс