Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 16:56

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Север Афганистана может стать новым плацдармом для террористов, в том числе из "Исламского государства" (ИГИЛ, запрещенная в РФ организация), для преодоления угроз ему необходимо внешнее содействие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В фокусе внимания ОДКБ и ШОС - угрозы, исходящие из Афганистана, в том числе для Центрально-азиатского региона. Север Афганистана рискует превратиться в новый плацдарм для международных террористических организаций во главе с ИГИЛ", - сказал Лавров на заседании Совета безопасности ООН в среду.

В связи с этим он почеркнул необходимость внешнего содействия Афганистану в преодолении террористических вызовов.

По словам министра, опыт последних лет показал, что "ни один план по развитию экономического взаимодействия Центральной Азии с Афганистаном не может быть выполнен без адекватного реагирования на исходящие из этого государства угрозы".

1ва 1йф ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!