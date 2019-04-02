Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 9:49

Брюссель. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по иностранным делам, который соберется 8 апреля в Люксембурге, уделит основное внимание ситуации в Афганистане и программе "Восточное партнерство", следует из опубликованного пресс-службой совета проекта повестки заседания.

"Совет обсудит Афганистан. Эта дискуссия будет посвящена последнему развитию в мирных переговорах и усилиям по поиску надежного и согласованного политического решения конфликта", - говорится в документе.

Ожидается, что высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини проинформирует министров о своем визите в Афганистан, состоявшемся 26 марта. Совет планирует принять заключения по Афганистану.

Министры иностранных дел стран ЕС также обменяются мнениями о "Восточном партнерстве" в преддверии министерской встречи этой программы 13 мая в Брюсселе. Как сообщается в проекте повестки, будет обсуждаться будущее "Восточного партнерства".

В ходе рабочего обеда главы МИД стран ЕС рассмотрят ситуацию в Венесуэле после второго министерского совещания Международной контактной группы, состоявшегося 28 марта в эквадорской столице Кито.

Как и обычно, Совет ЕС по иностранным делам 8 апреля начнет работу с обзора актуальных международных вопросов.

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