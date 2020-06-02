Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 14:59

Лондон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Афганистан стоит перед лицом гуманитарной катастрофы, поскольку коронавирус COVID-19 неконтролируемо распространяется по стране, сообщило во вторник британское издание The Guardian со ссылкой на неправительственную организацию Международный комитет спасения (МКС).

По данным комитета, в минздраве Афганистана имеют возможность тестировать на коронавирус ежедневно порядка 2 тыс. человек, однако получают в 5-10 раз больше образцов на анализы.

"Это значит, что 80-90% потенциальных случаев заражения не тестируется. В Афганистане отмечается один из самых высоких показателей положительности тестов (40%) из всех стран, где работает МКС, что свидетельствует о высоком уровне не выявленных заражений среди населения", - говорится в сообщении организации.

По ее данным, в мае количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось на 684%.

Комитет призвал международное сообщество помочь Афганистану увеличить возможности проведение тестов на COVID-19 и активизировать поддержку таким организациям, как МКС.

"Четыре года войны разрушили систему здравоохранения Афганистана и оставили более пяти млн жителей страны, особенно женщин и детей, жить в страхе, отсутствии заботы, конфликте, эксплуатации и насилии", - сказала директор отделения МКС в Афганистане Вики Акен.

Согласно данным комитета, из-за пандемии коронавируса почти 11 млн человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия.

По данным The Guardian, в организации обеспокоены не только негативным влиянием коронавируса на здоровье жителей Афганистана, но и тем, что эпидемия обостряет и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в стране.

По состоянию на 2 июня в Афганистане выявили почти 16,5 тыс. случаев заражения COVID-19270 человек с коронавирусом скончались. За месяц количество диагностированных случаев в стране увеличилось почти на 14 тыс.

1ви ар

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