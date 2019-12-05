Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 6:35

Кабул. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Кабул поддерживает усилия Вашингтона по достижению мира в Афганистане, главным условием которого афганское правительство считает прекращение насилия со стороны движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), заявил действующий афганский премьер Абдулла Абдулла по итогам встречи со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.

"Мы поддерживаем усилия Соединенных Штатов по достижению прочного мира", - заявил Абдулла после переговоров с американским дипломатом в Кабуле.

"Участники встречи согласились, что мир является одним из приоритетов афганского народа. Правительство и народ Афганистана поддерживают усилия по достижению прочного мира. Они подчеркнули, что предварительным условием для начала переговоров и достижения мирного соглашения между Соединенными Штатами и талибами должно быть сокращение насилия со стороны талибов", - написал Абдулла в своем твиттере.

Он также отметил, что афганские политики, которые участвовали в переговорах со спецпредставителем США, подчеркнули актуальность межафганских переговоров и назвали их единственным путем достижения прочного мира в стране.

Халилзад прибыл на переговоры в Кабул в минувшую среду. В Госдепартаменте США сообщили, что он также посетит Доху, где проведет переговоры с талибами.

2 декабря пресс-секретарь президента Афганистана Сиддик Сиддики заявил, что прямые переговоры между афганским правительством и движением "Талибан" могут начаться только в том случае, если талибы согласятся на режим прекращения огня.

По его словам, в настоящее время делается все возможное для начала мирных переговоров между талибами и афганским правительством.

вш

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