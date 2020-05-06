Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 11:10

Дубай. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Афганистан обратился к международному сообществу с просьбой оказать помощь в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили в среду региональные СМИ со ссылкой на замминистра здравоохранения страны Вахида Маджро.

По их данным, Маджро призвал международных доноров "помочь афганскому народу и правительству на этом критическом этапе".

Маджро предупредил, что на данный момент угроза коронавируса в стране достигла "самого высокого уровня" и попросил жителей страны оставаться дома и находиться в контакте с медицинскими работниками.

По данным афганского минздрава, за сутки в стране выявили 168 случаев заражения коронавирусом, девять заразившихся скончались. Таким образом всего в стране с начала вспышки COVID-19 диагностировано свыше 3,3 тыс. заражений, зафиксировано более 100 летальных исходов.

На выходных по распоряжению афганского правительства в пекарнях Кабула начали раздавать хлеб, однако в минздраве предупредили, что это может ухудшить ситуацию с коронавирусом.

"В пекарнях раздают хлеб, но (из-за этого - ИФ) собирается много людей. Это (раздача хлеба - ИФ) имеет больше минусов, чем плюсов, потому что вирус распространяется интенсивно", - заявил представитель афганского минздрава Вахидулла Майяр.

Сообщается, что при поддержке кабульского муниципалитета и 2,5 тыс. пекарен хлеб получили примерно 250 тыс. семей.

1ви ар

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