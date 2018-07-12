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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 8:53 12.07.2018 - 08:53

Кабул. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Ожесточенные бои между вооруженными группами радикального движения "Талибан" и террористической группировки "Исламское государство" (обе запрещены в России) идут второй день в приграничном с Туркменией уезде Дарзаб (провинция Джаузджан на северо-западе Афганистана), сообщил в четверг штаб 209 корпуса афганской национальной армии "Шахин".

За два дня боев обе стороны потеряли более 50 человек убитыми и ранеными.

Отмечается, что боевики ИГИЛ отступают и были вынуждены оставить несколько своих укреппозиций.

ин ар

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