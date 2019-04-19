Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 16:17

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Официальный Кабул намеренно сорвал мирную конференцию в Дохе, предложив заведомо неприемлемый для талибов (движение запрещено в РФ) список участников, считают в афганской оппозиции.

"Правительство саботировало мирный процесс, это была их истинная цель. Они составили список, зная, что он будет отвергнут талибами, что в итоге привело к тому, что конференция была отложена", - сказал "Интерфаксу" в пятницу источник в афганской оппозиции.

Собеседник агентства пояснил, что президент Афганистана Ашраф Гани хотел, чтобы представителей правительства было больше, чем представителей других политических сил, чтобы "продвигать на встрече свою повестку".

При этом, отметил источник, "талибы и катарская сторона заранее посылали сигналы о том, что они не будут встречаться с делегацией, в которой будет большое число представителей властей".

"В итоге все это вызвало и внутренний конфликт среди участников встречи, многие отказались бы ехать, даже если бы такой список был одобрен. И в последний момент талибы заявили, что для них такой список неприемлем и предложили отложить встречу", - сказал он.

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