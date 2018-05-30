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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 12:09 30.05.2018 - 12:09

Кабул. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Террористы пытались в среду совершить нападение на здание Министерства внутренних дел Афганистана в Кабуле, но были ликвидированы, сообщили в МВД.

Примерно в 12:30 по местному времени (11:00 мск) у ворот министерства прогремел взрыв. Затем группа вооруженных экстремистов с боем пыталась проникнуть на территорию министерства.

"Боестолкновение завершилось ликвидацией 10 вооруженных экстремистов, операции по зачистке территории продолжается", - сообщили местные СМИ со ссылкой на начальника пресс-центра МВД Афганистана Наджиба Дониша.

По данным Ariana News, в бою с террористами погиб один полицейский, еще шесть стражей порядка получили ранения.

ав

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