Афганская полиция уничтожила 10 террористов, напавших на здание МВД в Кабуле
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Кабул. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Террористы пытались в среду совершить нападение на здание Министерства внутренних дел Афганистана в Кабуле, но были ликвидированы, сообщили в МВД.
Примерно в 12:30 по местному времени (11:00 мск) у ворот министерства прогремел взрыв. Затем группа вооруженных экстремистов с боем пыталась проникнуть на территорию министерства.
"Боестолкновение завершилось ликвидацией 10 вооруженных экстремистов, операции по зачистке территории продолжается", - сообщили местные СМИ со ссылкой на начальника пресс-центра МВД Афганистана Наджиба Дониша.
По данным Ariana News, в бою с террористами погиб один полицейский, еще шесть стражей порядка получили ранения.
ав
Интерфакс