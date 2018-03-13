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Кабул. 13 марта. ИНТЕРФАКС - На востоке Афганистана в результате ракетного обстрела погибли семь членов одной семьи, сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Нангархар Атауллу Хукгяни.

"Минувшей ночью боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) обстреляли из реактивных снарядов автомашину с пассажирами, в результате чего погибли семь членов одной семьи. Все они мирные граждане. Среди жертв террористов трое малолетних детей и две женщины. Еще два мирных жителя получили ранения", - сообщил во вторник местным СМИ А.Хукгяни.

Местные СМИ сообщают, что талибы отвергают свою причастность к этому обстрелу и обвиняют правительственные силы.

ав

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