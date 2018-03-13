Афганские власти и талибы возлагают друг на друга ответственность за гибель при обстреле семьи из семи человек
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Кабул. 13 марта. ИНТЕРФАКС - На востоке Афганистана в результате ракетного обстрела погибли семь членов одной семьи, сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Нангархар Атауллу Хукгяни.
"Минувшей ночью боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) обстреляли из реактивных снарядов автомашину с пассажирами, в результате чего погибли семь членов одной семьи. Все они мирные граждане. Среди жертв террористов трое малолетних детей и две женщины. Еще два мирных жителя получили ранения", - сообщил во вторник местным СМИ А.Хукгяни.
Местные СМИ сообщают, что талибы отвергают свою причастность к этому обстрелу и обвиняют правительственные силы.
ав
Интерфакс