Этот контент был опубликован 13 октября 2019 г. 9:42

Кабул. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Афганские правительственные силы в ходе операции с применением авиации уничтожили ополот движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в городе Шахри-Кохна в северо-восточной афганской провинции Тахар, граничащей с Таджикистаном, сообщили в воскресенье в пресс-центре МВД страны.

"В Шахри-Кухна талибы планировали террористические атаки по всей провинции Тахар. В результате этой совместной операции 10 террористов были убиты, восемь других получили ранения. Правительственные структуры создают на освобожденных территориях новые посты, чтобы обеспечить безопасность", - говорится в сообщении.

Совместная контртеррористическая операция силовых структур Афганистана в провинции Тахар с участием подразделений афганской армии, МВД и управления национальной безопасности Афганистана началась 1 октября. Операцию возглавляют первый заместитель министра обороны Афганистана Ясин Зия и заместитель министра внутренних дел страны Сабур Хан.

Совместная операция началась после того как талибы в конце сентября атаковали город Талукан, административный центр провинции Тахар и ряд его уездов, с целью срыва президентских выборов, которые состоялись 28 сентября.

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